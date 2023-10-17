Ahmet Taşgetiren: Nasıl normalleşilecek?

Normalleşmenin en zoru İsrail ile yapılacak olanıydı. Çünkü ortada Filistin vardı, İsrail’in kronik zulüm düzeni haline gelmiş politikaları vardı. Ama normalleşmeliydik. Çünkü Amerika’daki, daha genelde dünyadaki Yahudi lobisi vardı, bizim dünya ile ekonomik – siyasi her türlü ilişkilerimizde bunu dikkate almamız gerekiyordu. Kaldı ki bir de Doğu Akdeniz’deki yatırımlar açısından bu normalleşme önemliydi.

İlginç olan şu ki coğrafyamızda “normalleşme” bizden önce başlamış, Filistin konusunda en az bizim kadar duyarlı olması gereken Arap ülkeleri, Körfezdekiler, Suud, Mısır… İsrail’le çok önce normalleşmişlerdi. Onları İsrail ile sihirli normalleşme ekseninde buluşturan İbrahim Anlaşması’nın ebeliğini Amerika yapmıştı.

Bizde normalleşme söyleminin devreye girmesinde, ekonomide dibe vurmanın yanında, bu bölgesel yapılanmanın etkisi yok denemezdi.

7 Ekim sabahı Hamas’ın İsrail’e yönelik başlattığı sürpriz saldırı ve ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı imha savaşı birdenbire her şeyin mahiyetini değiştirdi.

Nasıl normalleşilecekti?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı