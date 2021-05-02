Ahmet Taşgetiren: Muhafazakar iktidar tecrübesi kendi geçmişini de yiye yiye bir sona doğru ilerliyor

Muhafazakar iktidar tecrübesi kendi geçmişini de yiye yiye bir sona doğru ilerliyor. Hem kendi geçmişini yiyor hem temsil ettiği değerleri.

Üç Y ile mücadele için yola çıkılmıştı, değil mi? Yolsuzluklarla, Yasaklarla, Yoksullukla Mücadele.

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Temiz yönetim, hukuk devleti ve ekonomide tırmanış vadiydi bu.

İktidarın 20’inci yılında görülen patinaj bile değil. Evet, bir kendi kendini yeme söz konusu.

Bakın ülkenin bir günlük, bir haftalık, bir aylık gündemine; neleri konuşuyoruz?

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“İktidar olunca herkes bir tür ranta ulaşır ve kimsenin sesi çıkmaz” algısı muhafazakar çizgi adına gerçekten bir zemin kaybıdır.

Şöyle bir kendine bakma, farklı yerde durup bakma yolu seçilirse, “dışardan nasıl görünüyoruz?” gibi bir soru gündeme alınırsa, muhafazakar çizginin iktidarı kaybederken çok çok başka şeyleri de kaybetme riski ile karşı karşıya bulunulduğu görülecektir. Bence mesele çok ciddidir.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı