Ahmet Taşgetiren: İstanbul'un bir depremle sarsılması acaba ülkeyi yönetenleri bir kere daha sarsar mı?

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Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun Türkiye’ye ödettiği bedeli konuşuyorken, İstanbul’un bir depremle sarsılması acaba ülkeyi yönetenleri bir kere daha sarsar mı? İmamoğlu cezaevinden çığlık atıyor, bu şehrin hem ‘şehremini‘ hem tüm yönetim kadrosu, derdest edilip cezaevine tıkılmış durumda. Nasıl bir akıl işliyor anlamak mümkün değil.

Yargılanacaksa bile bu kadro, tutuksuz yargılasaydınız ya… Kaçacaklar mıydı? Tutuklu yargılamanın ‘istisnai‘ bir uygulama olduğu en temel hukuk kuralı iken, yargıçların tutuklu yargılamaya karar vermeleri neden? ‘Neden‘ler sorgulanmıyor maalesef. Ülkenin bedel ödemesi sadece seyrediliyor.

Şu depremin yaşandığı günlerin, İstanbul’un su kaynaklarından birini teşkil eden Sazlıdere Baraj bölgesinin Arap dünyasında arsa olarak pazarlanması, üstelik bu pazarlamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüntülerinin kullanılması ne kadar şaşırtıcıdır, anlaşılmazdır. İstanbul’un dün yaşadığı ve şükür ki, düşük yoğunluklu niteliği ile korkulanı getirmeyen sarsıntılar, İstanbul üzerine bir kere daha hassasiyet yoğunlaşmasına imkân vermiştir.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı