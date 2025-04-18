Ahmet Taşgetiren: İpin ucunun kaçtığı o kadar açık ki…

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Ak Parti’de kimse kalmadı mı, “Yahu Reis işler iyi gitmiyor, iki yılda yapılan fedakârlığı birkaç gün içinde yaktık” diyecek? AK Parti’de “Yahu Reis, vaktiyle bize yapılanı şimdi biz başkalarına yapıyoruz, adalet dedik insanlar sokakta adaleti arıyor!” şeklinde ‘acı söyleyecek’ bir ‘dost’u kalmadı mı Reis’in? İpin ucunun kaçtığı o kadar açık ki…

18 Mart’tan bu yana her gün bir şeyler oluyor ya memlekette… Diploma iptal ediliyor, Türkiye’nin, dünyanın en büyük şehrinin belediye başkanı tutuklanıyor ya… Yargının ilk aklına gelen şey, tutuklama oluyor ya… Ardından miting ve gösterilere katıldıkları için yüzlerce genç tutuklanıp cezaevine konuyor ve bayramı cezaevinde geçiriyorlar ya… MEB’in absürd bir kararı liselileri ve eğitim camiasını ayağa kaldırıyor ya… Memleket bütün dünyada ‘Silivri’ diye anılıyor ya…

Yok… Başta dedim, böyle durumlarda Padişaha en zor söylenecek şey “En sevdiğiniz at öldü” demektir… Atın öldüğünü bizzat padişahın kendisine söyletecek bir hüneri kim keşfedecek, şu an iktidar cenahında bu araştırılıyor olmalı… Acaba Bahçeli midir o? Cümle AK Partilinin yapamadığını, Bahçeli bir telefonla halledebilir mi? Meselâ Bahçeli “Bu iş bir savcıya emanet edilecek kadar basit değil” gibi bir açıklama yapsa bütün dengeler değişir, ülkede sükunetin yolunu açar mı? Belki de Özgür Özel, “Terörsüz Türkiye’ye evet, tutuksuz yargılamaya evet, TRT’den canlı yayına evet!” diye ifadelendirdiği ‘3T formülü’ ile onun yolunu açmaya çalışıyor, ne dersiniz?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

