Ahmet Taşgetiren: Fransa’ya benzer miyiz?

Tabii Fransa-Göçmenler-Şiddet olayları denklemi bir araya gelince zihinler ister istemez, 21’inci yüzyılın en büyük göç olayına mekân teşkil eden, uzunca süredir “tedirginlik” boyutunda tartışılan, son seçimlerde de ana tartışma konularından birisine ma’kes olan Türkiye’ye çevriliyor.

Suriyelisi, Afganlısı, Afrikalısı ile 10 milyon civarında bir göçmen-mülteci varlığından söz ediliyor Türkiye’de… Resmi ifadelerde 3 milyon 600 bini, tahminlere göre ise 5 milyonu Suriyeli bu insanların…

Devlet işe başta Ensar-Muhacir çerçevesinde baktı, Akdeniz’deki mülteci facialarına mukabil Türkiye’nin tavrı bir insanlık örneği olarak görüldü. Avrupa ile “Göçmen sorununun Türkiye’de bloke edilmesi” sonucunu doğuracak bazı anlaşmalar yapıldı. Bu arada göçmenlerle Türk vatandaşları arasında çıkan kimi gerilimler genel yaklaşımı etkilemedi. Hatta göçmenlere yönelik “dışlayıcı” tavırlar “ırkçılık” diye nitelenerek tepki bile gördü.

Ancak…. Bizde de bu alanın bir “sorun potansiyeli” taşıdığı toplumdan devlete her alanın ortaklaştığı bir konu. Bir çok tv tartışmasına konu teşkil eden başlıktaki “Fransa’ya benzer miyiz?” ifadesi de zaten böyle bir potansiyel problemden kaynaklanıyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı