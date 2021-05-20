Ahmet Taşgetiren: Demek ki, nisanda hiçbir şey olmayacaksa bile bir şeyler olacaktı

Son videoda Peker bir kere daha altını çiziyor “Nisan hesabı”nın. Kimbilir belki de Özışıklar biliyordur bu “Nisan projesi”ni.

Belli ki Peker, mesela Pelikancılar’a karşı. Pelikancılar kim, kiminle beraber, nasıl finanse ediliyor, bu biliniyor.

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Demek ki, Nisan’da, hiçbir şey olmayacaksa bile bir şeyler olacaktı. Peker’e göre olacak işlerle kendisinin ve Süleyman Soylu’nun ilişkisi bulunuyor.

Süleyman Soylu ise daha ilk safhada “Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım” gibi bir açıklama yapmıştı.

Peker’in “Nisan operasyonu” ile ilgili iddialarının, yukardan aşağı, Beştepe’den Meclis grubuna kadar tüm Ak Parti dünyasını -hatta tüm memleketi- ilgilendirmemesi mümkün mü?

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“Sedat Peker Nisan’la ilgili ne diyor acaba?” sorusu hiçbir mahfilde sorulmamış olabilir mi?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı