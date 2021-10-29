Ahmet Taşgetiren: Çubuk’tan cenazesi mi gelmeliydi ana muhalefet liderinin?

Ak Parti grubunda Çubuk’taki linç girişiminin görüntülerinin sunulmasının amacı ne olabilir? Cumhurbaşkanı’nın bu olayın arkasında olduğunu, dolayısıyla linç girişimcilerinin bir şekilde kurtulacağını ortaya koymak mı, Kılıçdaroğlu’na “Başına bunlar geldi akıllanmadın, daha kötüsü de gelebilir” mesajı vermek mi, Kılıçdaroğlu’dan yola çıkıp tüm muhalif siyasetçilere “Ayağınızı denk alın” demek mi?

“Şiddet içermeyen demokratik tepkiler…”

“Cumhurbaşkanı’nın bunları tasvip ve takdir etmesi…”

“Hukuk dışı olarak nitelendirilemez….”

Sorulabilir: Çubuk’taki linç girişimi “şiddet içermeyen demoktarik tepki” ise, “şiddet içeren”i nasıl olabilirdi? Çubuk’tan cenazesi mi gelmeliydi ana muhalefet liderinin?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı