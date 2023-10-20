Ahmet Taşgetiren: Bu yoğunluktan devletin bilgisi olmalıydı

İçişleri Bakanlığına getirilen Ali Yerlikaya, göreve gelir gelmez, önce Emniyet bünyesinde görevden almalar, yeni görevlendirmeler gerçekleştirdi.

Ardından da Ayhan Bora Kaplan’dan başlamak üzere çetelere, suç örgütlerine, uyuşturucu mafyasına karşı operasyonlara başladı. Üstelik bu kararlığının devam edeceğini bildirdi.

Çetelere yönelik operasyonların bir noktasında yargı ayağı bulunduğu bilgileri de Ayhan Bora Kaplan operasyonuyla birlikte gündeme geldi.

Yerlikaya’nın açıklamasına göre “görevde bulunduğu 120 günde 80 bin 572 operasyon gerçekleşmiş, 38 “mafya tipi çete” çökertilmiş, 98 bin 198 şüpheli gözaltına alınmış, 8 bin 379’u tutuklanmıştı.”

Bu rakamlara bakan insan ister istemez şu soruyu sordu:

Cumhurbaşkanı devletin başı ise, MİT ve İçişleri Bakanlığı da onun gözetim alanında ise, bütün bu yoğunluktan devletin bilgisi olması gerekirdi. Yani MİT uyarmalıydı, İçişleri Bakanı el koymalıydı ve Cumhurbaşkanı da çeteler, uyuşturucu mafyaları, suç örgütleri ile yeterince mücadele edildiğinden, dolayısıyla nerede ise tüm ülkeyi çetelerin istila etmediğinden emin olmalıydı.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı