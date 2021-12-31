Ahmet Taşgetiren: Bu kadarı olmamalı

“Bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır!!!”

Nereye koymalı bu ifadeyi?

İçişleri Bakanı Soylu eylemleri – söylemleri ile her gün biraz daha şaşırtıyor. Hitap ettiği kitleyi coşturmuş ki sözlerine alkışlar ve haykırışlar eşlik ediyor.

Ben işin siyaset alanına yansıması yanında cemaati heyecana getirmesi bakımından bu tür uyanıklık hamlelerini yine de sevimli bulur, güler geçerim. Ne de olsa her işin bir piyasası var!

Ama nasıl diyeyim bilmiyorum “Allah ile siyaset” nasıl bir şey? Acayip cümleler kurulur böyle bir atmosferde. Bu tür konulara daha mizahi – belki daha sorgulayıcı – belki daha inançsız boyutta bakanlar dünyasında ne cümleler kurulduğunu düşünüyor, bu tür siyaset hamlelerini Allah’ın hukukuna saygı ile bağdaştıramıyorum. Bu kadarı olmamalı, diyorum. Bu “Allah’ın hukuku”n’a dokunur, diyorum.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı