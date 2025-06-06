Ahmet Taşgetiren: Bir Özgür Özel vakıası, gerçeği var şu an siyasette

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Şu an Türkiye’de herkes Özgür Özel’in, CHP genel başkanı seçildikten ve iktidarın CHP’li belediyelere yönelik operasyonları başladıktan bu yana ‘farklı bir siyasetçi’ haline geldiğini görüyor.

Operasyonlar, CHP’nin muhtemel cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başladı, Özgür Özel de bunu püskürtmek için kendini ortaya koydu. Bir hafta boyunca İstanbul Belediye Başkanlığı’nda yatıp kalktı, işgal edilmesin diye, sonra yollara düştü, o gün bu gündür yollarda. Her hafta iki miting yapıyor.

‘Eylem’ diyor bunlara… “Millet iradesini savunmak” diyor. Meydanlarda İmamoğlu etrafında duygusal anlar oluşturuyor. Bu görüntüler, Türkiye siyaseti için oldukça farklı bir nitelik arz ediyor.

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Özgür Özel belli ki ‘varoluş savaşı’ olarak okudu bu operasyonları… ‘Soyundu’ resmen mücadeleye… Henüz iktidarın beklediği gibi yorulmadı, iradesi gevşemedi, niye İmamoğlu’nu savunma noktasına geleyim ki, demedi, bir an bile yolsuzluk iddialarına prim vermedi, şüpheye düşmedi, “Bir lira çıksın kasadan siyaseti bırakırım” bile dedi, annelerden konuştu, çocuklardan konuştu, duyguyu kattı, ‘ey iman ehli’ diye seslendi, mahşeri hatırlattı, ‘Ey AK Parti gençliği’ diye seslendi, Erdoğan’ın kaybedince topu kestiğini söyledi, ayrıca bütün diğer siyasi mağdurlara sahip çıkarak bir ortak cephe oluşturdu.”

Bir ‘Özgür Özel vakıası-gerçeği’ var şu an siyasette. Bir başkasına yapılan haksızlığa isyan ederek kendi siyasi profilini inşa etmek mümkün müymüş siyasette, diye sorulursa Özgür Özel bunun tipik örneği olarak sayılacaktır.

Elhak İmamoğlu da, şu ana kadar boyun eğmemişliğin hikâyesini yazıyor. Üzerine almadı hiçbir yolsuzluk iddiasını… ‘Ezilmişlik’ izlenimi vermedi. Şu ifadeler cezaevinden verdiği en son mesajın bir parçası:

“Milletin iradesi, taarruz altındadır. Demokrasimiz, hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Hukuk yerle bir edilmiş, adalet can çekişmektedir. Bu en ağır şartlar altında bile hiçbirimizde bir korku, bir yılgınlık yok. Çünkü bugün yaşadıklarımızın, vadesi dolmuş bir iktidarın son çırpınışları olduğunu biliyoruz.”

Ahmet Taşgetiren’in yazısı