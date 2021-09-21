Ahmet Takan: Yeni bir ‘Kardeşim’ sürecine doğru mu gidiliyor saray cenahında?

Yeni bir “Kardeşim” sürecine doğru mu gidiliyor saray cenahında?.. Vallahi, “hayır” diyemeyeceğim!.. Abdullah Gül’ün sözcüsü Fehmi Koru’nun yazılarında ve televizyon programlarında ısrarla “Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak” diye sorması, sürekli Abdullah Gül’ü işaret etmesi, saray yazarlarının ufaktan ufaktan çark etmesi, bunun işaretleri sayılabilir. Ammaa, işte bu işin bir de aması var!.. Ve hatta daha da esaslı bir durum var… Saray içindeki iki baba hizipten (Gürcüler Konseyi ve Güvenlikçiler) yeri geldiği zaman bahsederim. Güvenlikçi kanadın en önde gelen isimlerinden biri de Savunma Bakanı Hulusi Akar’dır. (Hatırlayın, geçmiş yazılarımda Hulusi Akar-Abdullah Gül arasındaki son görüşmelerin haberini sizlere vermiştim).

Eğer aksi bir durum olurda Tayyip Erdoğan yeniden aday olmazsa ise Cumhur İttifakı’nın adayı kim olur?.. Evet, bu soru AKP’de çokça soruluyor ve yüksek sesle de tartışılıyor. İktidar kulislerinden ulaştığım haberlere göre, Güvenlikçiler kolları sıvamışlar, yola koyulmuşlar. Tayyip Erdoğan, “kardeşim Hulusi Akar” der minin peşine düşmüşler. Sıkça yapılan ve Erdoğan sonrasının yol haritasının belirlenmeye çalışılan istişare toplantılarında Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı adayı olması için uzlaşma sağlanmış görünüyor. Güvenlikçiler içinde gelişmeleri aktaran kaynağım formülü şöyle izah ediyor;

“Eğer Tayyip bey bir nedenle yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmaz ise yerine en uygun aday Hulusi Akar olur. Tayyip bey ‘kardeşim Hulusi Akar’ der ve seçim meydanlarında el ele kampanya yaparsa bu iş biter.”

Ahmet Takan’ın yazısı