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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: Tam tahmin ettiğim gibi oldu

Vee, tam da beklediğim, tahmin ettiğim gibi oldu…

Saray iktidarının güvenlikçi kanadı gövdesini ortaya koydu!.. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan “teftiş” de topa çok sert girdi.


Devlet Bahçeli’nin  açıklamalarındaki mesajlar çok net:

–Ekrem İmamoğlu’nu derhal görevden alın. Koltuk da saniye boş bırakılmasın. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi içinden biri hemen seçilsin.

Bu arada, Devlet Bahçeli, AKP içinde Süleyman Soylu’yu açıktan eleştiren “Gürcüler Konseyi”ne de esaslı bir cevap vermiş oldu.  Bahçeli, Süleyman Soylu’nun arkasında bir kez daha güçlü bir şekilde durdu…

Öyle görünüyor ki; Türkiye’ye geçim derdini bile unutturan bu gündem epey hararetlenecek!.. Saraydaki hazırlıklara göre, operasyonların sadece İBB ile sınırlı kalmayabileceğini İzmir ve Çankaya belediyeleri hakkında da dosyalar hazırlandığını dün yazmıştım. Yine saray kaynaklı yeni bir iddia daha kulağıma geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da “ciddi hazırlıklar” varmış. Yavaş için ta Beypazarı belediye başkanlığına aday olma sürecinden başlayarak “kallavi bir dosya” hazırlanmış… “Çok ses getirir” diyorlar!.. Ancak, mahalli seçimde yapılan aslı astarı olmayan manipülasyonlar sonucunda seçmenin şamarını çok çabuk unutmuş görünüyorlar…

Ahmet Takan’ın yazısı

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