Ahmet Takan: Sarayın ‘Güvenlikçiler’ kanadı, Kılıçdaroğlu’nun HDP çıkışından rahatsız

Ortada kabak gibi duran tek gerçek var:

HDP her tarafla aynı anda pazarlık ediyor!..

Bana sorarsanız, ayak izlerinden takip edebildiğim kadarıyla ibre AKP’den daha fazla yana. Sarayın iktidarını sürdürebilmesi ve Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için tek şans HDP ile ittifak olarak görülüyor. Saray, “Elimizdeki son kart MHP’yi bırakmak” havası içinde.

Bu arada, saray iktidarının “Güvenlikçiler” kanadı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP çıkışından oldukça rahatsız oldu. “Tayyip Erdoğan ABD’den döner dönmez HDP’yi gündemden çıkarmalıyız” kararı aldılar. Bir formül bulacaklarmış!..

Ahmet Takan’ın yazısı