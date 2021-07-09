Ahmet Takan: Sarayın bir taşla beş kuş vurma stratejisi

İddia o ki; sarayda “çözüm sürecinin” tıpa tıp benzeri olmayan yeni bir açılım süreci için hazırlıklar yapılıyor. Tayyip Erdoğan’ın Brüksel’deki temaslarının ve Biden’ın ona söylediklerinin ardından MHP ile bir serinleşme sürecine girildi. Ve, Devlet Bahçeli’nin Süleyman Soylu’ya destek veren o sözleri sarayın talebiydi.

Kafanız karıştı değil mi?.. İzah etmeye çalışayım;

Sarayın bir taşla 5 kuş vurma stratejisi…

Sarayın verdiği “MHP ile aramız serinleşiyor” görüntüsünün arkasında neler var?.. Ankara’nın derin kulislerinde güvenilir kaynaklardan duyduklarım;

–Brüksel dönüşü İmralı’da görüşme trafiği arttı. Bu aralar, İmralı’da yatan terörist başı Abdullah Öcalan ile saray bürokrasi arasında yapılan görüşmeler yoğunlaşırken, heyetteki isimler daha üst düzeye çekildi. Kaynaklarım, HDP’nin kapatılması ve bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının düşürülmesi konusunda Öcalan’ın desteğinin alınmaya veya en azından tepkisinin hafifletilmeye çalışıldığını ileri sürüyor.

–İmralı’daki trafik devam ederken, saray, MHP ile arayı açan, serinleşen görüntüsü ile birlikte yeni bir açılım süreci için kamuoyu yoklamaları yapıyor.

Ahmet Takan’ın yazısı