Ahmet Takan: Saray koridorlarında bir telaş bir telaş sormayın gitsin

Saray koridorlarında bir telaş bir telaş sormayın gitsin!.. Kısa ve uzun listeler hazırlanıyor. Kendini en baba AKP’li sayan ve partinin en büyüklerinden biri olduğunu düşünenler, Tayyip Erdoğan sonrası adaylık için adlarını kısa listeye yazdırma telaşı ve heyecanı içinde. Bir de, ne olursa olsun adım bari uzun listede olsun, Cumhurbaşkanı adayı olamasak da partide bir yerde önemli bir koltuk kapalım diyenler, hesap kitap yapanlar var. Bazıları ortaya çıkmaya başladı, bir süre sonra yandaş kalemler vasıtasıyla türlü gerekçeler bahane edilerek diğerlerinin de isimlerini duymaya başlayacaksınız…

Ahmet Takan’ın yazısı