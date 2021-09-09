Ahmet Takan: Saray koridorlarında bir telaş bir telaş sormayın gitsin

Saray koridorlarında bir telaş bir telaş sormayın gitsin!.. Kısa ve uzun listeler hazırlanıyor. Kendini en baba AKP’li sayan ve partinin en büyüklerinden biri olduğunu düşünenler, Tayyip Erdoğan sonrası adaylık için adlarını kısa listeye yazdırma telaşı ve heyecanı içinde. Bir de, ne olursa olsun adım bari uzun listede olsun, Cumhurbaşkanı adayı olamasak da partide bir yerde önemli bir koltuk kapalım diyenler, hesap kitap yapanlar var. Bazıları ortaya çıkmaya başladı, bir süre sonra yandaş kalemler vasıtasıyla türlü gerekçeler bahane edilerek diğerlerinin de isimlerini duymaya başlayacaksınız…
SON HABERLER
Aşılar ve insanlar
Hastalık geçirerek oluşmuş doğal direnciniz, aşıyla kazanılmış bağışıklığınız ya da çok güçlü bir doğal bağışıklık sisteminiz bulunsa da, gerçek tıbbi maskeyi yüzünüze doğru şekilde takıp, mesafe kurallarına uymadığınız sürece, defalarca CoViD enfeksiyonu -hafif ya da ağır seyirli- geçirebilir ve etrafa virüs saçabilirsiniz.
Alman polisi ‘gizlice’ casus yazılım Pegasus’u satın aldı
l Kriminal Dairesinin (BKA) İsrail merkezli ‘NSO Group’ adlı şirketin ürettiği ‘Pegasus’ adlı casus yazılımı kullandığı iddia edildi. Tartışmalı olan yazılım satın alımı ise 2019’da büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Endişeli muhafazakarlar
Toplumsal barış ve sağlıklı bir ‘geçiş süreci’ için, ama önce ve öncelikle zorba bir iktidarı seçimlerde yenmek için muhafazakarların da desteğine ihtiyaç var.
HDP ortak adaya göz kırptı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday çıkarma fikrine açık olduğunu söyledi.
DİSK-AR: Kayıtlı işsiz sayısı iki ayda 244 bin kişi arttı
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), işten çıkarma yasağının sona ermesinin kayıtlı işsiz sayısında ciddi bir artışa yol açtığını duyurdu.