Ahmet Takan: Saray, istenen faydanın sağlanacağını görmüyor

Saray kaynaklarından ulaştığım bilgilere göre, yapılan temaslar ve özel anketlerden çıkan sonuçlar pek de iç açıcı değil. Yapılan değerlendirmeler,” MHP’den kopuş ile birlikte yapılacak yeni açılımların getirisi pek de bir şey kazandırmıyor” yönünde. Yani, saray şu andaki verilere göre, Cumhur İttifakı’nı dağıtıp içinde HDP veya HDP’den koparılıp kurdurulacak yeni bir parti ile kurulacak ittifaktan istenilen faydanın sağlanacağını görmüyor.

Ahmet Takan’ın yazısı