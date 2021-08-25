Ahmet Takan: Saray, istenen faydanın sağlanacağını görmüyor

Saray kaynaklarından ulaştığım bilgilere göre, yapılan temaslar ve özel anketlerden çıkan sonuçlar pek de iç açıcı değil. Yapılan değerlendirmeler,” MHP’den kopuş ile birlikte yapılacak yeni açılımların getirisi pek de bir şey kazandırmıyor” yönünde. Yani, saray şu andaki verilere göre, Cumhur İttifakı’nı dağıtıp içinde HDP veya HDP’den koparılıp kurdurulacak yeni bir parti ile kurulacak ittifaktan istenilen faydanın sağlanacağını görmüyor.
SON HABERLER
Göç mü, kültürel değişim aracı mı?
İktidar 20 yıldır değiştiremediği ‘modern ve seküler sosyal/kültürel alan’ı Müslüman göçleriyle melezleştirmeyi, Türk ulus-devleti yerine ‘ortak paydası Müslümanlık’ olan yeni bir devlet inşa etmeyi hedefliyor olabilir.
Afganistan: Sonu gelmeyen bir savaş ve tarihin tekerrürü
Genel anlamda bakıldığında ise Afganistan’da tarih bir kez daha tekerrür etmiştir. Fiilen 40 senedir süren bir savaşın sonrasında geriye kalan tek gerçeklik ise yoksulluk, yıkım ve yeniden başlayacak kanlı bir savaş.
İstanbul’da kiralar uçuşta: İki yıl sürebilir
Kentsel dönüşüm, ülkeye gelen yabancılar, okulların açılacak olması ve yeni inşaatların azalmasıyla birlikte İstanbul’da kiralar fahiş düzeyde yükseldi. Mal sahipleri içinde astronomik artışlar sonrası eski kiracılarını tahliye etme yoluna gidenler bile var.
Taliban’dan ulusal müzik enstitüsüne baskın: Enstrümanlar parçalandı
Taliban militanları, ülkenin önde gelen müzik okullarından Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü’nü basarak, müzik aletlerini parçalandı. Enstitünün kurucusu ve yöneticisi olan Ahmad Sarmast, Taliban’ın değiştiği yönündeki mesajlara şüpheyle yaklaşıyor: “Sosyal medyada ortaya çıkan videolar pek iç açıcı değil.”
Britanyalı bakandan Times’a ‘Türkiye’ çıkışı
Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkesinin Afgan sığınmacılar için Türkiye’de sığınmacı kampları kurmayı planladığına dair haberlerin hiçbir dayanağının bulunmadığını söyledi.