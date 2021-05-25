Ahmet Takan: Saray, Bahçeli’den gelecek işareti bekliyor

Saray ne yapıyor?.. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelecek işareti bekliyor… Bugüne kadar saray iktidarının içine düştüğü her çıkmazda anında açıklama yapan, uzun uzun tweetler atan Bahçeli, epeydir suskunluğunu koruyor. Peker hadisesinden dolayı çıtı çıkmadı. Saray, bugün yapılacak MHP grup toplantısını heyecanla bekliyor. Saray kaynaklarımın iddiasına göre, “Devlet Bahçeli’den gelecek küçük bir işaret, mesaj Soylu’nun görevden alınmasına yetecek”miş…

Ülke ve devlet adına bundan daha büyük bir trajedi olur mu?.. Lağım patlamış, sel olmuş sokakları b… götürüyor, birileri de trafik ışığında bekler gibi bir yerlerden önce sarı sonra da yeşil ışığın yanmasını bekliyor!..

Reklam

Ahmet Takan’ın yazısı