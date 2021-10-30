Ahmet Takan: Önümüzdeki haftanın kriz maddelerini tahmin etmeye çalışıyorum

Açık söyleyeyim; önümüzdeki haftanın kriz maddelerini tahmin etmeye çalışıyorum. Irak ve Suriye’ye asker

göndermeyi içeren tezkerenin içine sokuşturulan şu “Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması” maddesi kafamı hâlâ kurcalıyor. Saray, tüm tepkilere rağmen inatla açıklama getirmiyor.

Siyasi kulislerde iddiaların ardı arkası kesilmiyor… Katar özel kuvvetlerinden tutun da ABD’den yeni askeri güçlerin geleceğine kadar…

F-35’lerin üzerine bir bardak soğuk su içtikten sonra ABD ile yeni F-16’ların tedariki ve var olanların modernizasyonu için pazarlığa oturduk. Ankara’da yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Sarayın destek için Yahudi lobisini ile görüştüğü konuşuluyor… İşimiz Glasgow’a kaldı!.. Tayyip Erdoğan, Biden ile görüşemezse görüşse de mutlu edilmez ise neler olabilir, ne kararlar alabilir?.. Yarın ne yapacağını, neler olabileceğini tahmin etmek piyangodan büyük ödülü kazanma olasılığı gibi!..

Biden ile görüşemez ise Tayyip Erdoğan, “dostum Putin’e” döner mi?.. Kuzey’de de hava gök gürültülü, sağanak yağışlı. Ukrayna, Türkiye’den aldığı SİHA’ları Donbas’ta Rus mevzilerine karşı kullanmaya başladı. Moskova’dan gelen homurtular iyice yükselebilir. Faturası İdlib’te patlayabilir!..

Ahmet Takan’ın yazısı