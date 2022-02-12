Ahmet Takan: Londra’da Nebati’yle görüşenler orta düzey elemanlarmış

Antenlerimizin uzanabildiği kadarıyla, Bakan Nebati’nin Londra temaslarına baktım. Önce şu soruya cevap aradım; o kadar kalabalık içinde üst düzey bankacılar, üst düzey yatırım sektörü temsilcileri kimlerdi? İsimler neden açıklanmıyordu?.. Londra’daki temasları izleyen kaynaklarım, kalabalık fotoğrafların, organizasyonu yapan iktidara yakın 2 iş adamının “hatırı” için gerçekleştiğinin altını ısrarla çizdiler. Bakan Nebati ile görüşen ve “üst düzey” denilen bankacı ve yatırım sektörü temsilcilerinin neredeyse tamamı orta düzey yardımcı elemanlarmış. Türkiye masası şefleri gibi… O kadar kalabalık arasından Türkiye’ye para geliyor mu?. Sınırlı bir swap imkanı bile görünmüyormuş…

Yani?. Eski Kızılderili numaralarına devam!.

Ahmet Takan’ın yazısı