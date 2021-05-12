Ahmet Takan: Kılıçdaroğlu nabız yoklamış, Akşener renk vermemiş

Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir araya geldiği ve sıcak görüntülerin verildiği iftar yemeğinde –kamuoyuna yansıtılan şekliyle- doğal olarak, ülke gündemindeki konular konuşuluyor. Ancak orada çok ince bir ayrıntı var!.. CHP ve İYİ Parti koridorlarından ulaştığım bilgilere göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adayları ve seçim çalışmaları ile ilgili görev verdiği iki ayrı ekip ve çalışmaları hakkında bilgi veriyor. Kaynaklarımın ortak ifadesine göre, ‘Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığı konusunda ciddi ciddi nabız yoklamış’. Meral Akşener ise ‘renk vermemiş’…

Ahmet Takan’ın yazısı