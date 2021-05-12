Ahmet Takan: Kılıçdaroğlu nabız yoklamış, Akşener renk vermemiş

Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir araya geldiği ve sıcak görüntülerin verildiği iftar yemeğinde –kamuoyuna yansıtılan şekliyle- doğal olarak, ülke gündemindeki konular konuşuluyor. Ancak orada çok ince bir ayrıntı var!.. CHP ve İYİ Parti koridorlarından ulaştığım bilgilere göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adayları ve seçim çalışmaları ile ilgili görev verdiği iki ayrı ekip ve çalışmaları hakkında bilgi veriyor. Kaynaklarımın ortak ifadesine göre, ‘Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığı konusunda ciddi ciddi nabız yoklamış’. Meral Akşener ise ‘renk vermemiş’…
SON HABERLER
Tok, açın halinden anlamalı!
Türkiye’de her yıl kişi başına 93 kilogram ve toplamda 7,7 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan Gıda İsrafı Raporu’na (2021) göre dünya genelinde her yıl israf edilen gıda toplam 931 milyon ton.
Araştırma: 2000’den beri Fransa kadar ormanlık alan canlandı
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) bünyesindeki bir ekibin önderliğinde yapılan araştırmaya göre 2000 yılından beri Fransa’nın yüzölçümü büyüklüğünde ormanlık alan ‘doğal yolla’ canlandı.
Musk, ‘Doge ile Tesla satalım mı’ diye sordu, kripto paranın değeri yüzde 15 yükseldi
Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, Twitter’da Tesla araçlarının satışının Dogecoin’le yapılıp yapılmaması üzerine üzerine bir anket yaptı. Ankete katılanların yüzde 73’e fikre olumlu bakarken, Doge’nin fiyatında da yine önemli değişim var.
Bakana göre İkizdereliler ‘kandırılmaya çalışılıyor’: Sıkıntıları ülkenin kalkınması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize’nin İkizdere ilçesinde süren çevre eylemlerini bir kez daha hedef alarak, “İkizdere’de oynanan oyun sadece taş ocağı ve çevre hassasiyeti değil, sıkıntıları bu ülkenin kalkınmasıdır” dedi.
‘Kur farkı vergisi’ne yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur farkı vergisi çıkarılacağına yönelik iddiayı ‘hayal ürünü’ olarak niteledi.