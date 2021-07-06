Ahmet Takan: Kaynağım, ‘Soylu ortada kaldığını düşünüyor’ yanıtını verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çok yakın bir kaynakla yaptığım sohbette tek soru sordum;

“Süleyman Soylu ne yapacak, ne yapmayı düşünüyor?”

Kaynağım, “Ortada kaldı. Kendisi de ortada kaldığını düşünüyor” yanıtı verdi. “Nasıl yani” diye sormamı bile beklemeden makinalı tüfek gibi şunları sıraladı;

“Bakan beye kalsa istifa etmekte bir an bile tereddüt etmez. Benim bildiğim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘istifa etsin’ mesajı göndermiş. 2 defa bu mesajı Binali Yıldırım beyin getirdiğini çok net biliyorum. Ama, bakan bey, bu duruma çok üzüldü. Sayın bakan, ‘Bana neden Binali Yıldırım mesaj getiriyor. Beyefendi istifamı istiyorsa bana neden kendisi doğrudan söylemiyor. Beyefendi yüzüme söylese hiçbir saniye beklemeden istifa ederim. Üstelik ben bunun bir tuzak olmadığını nereden bileyim. Binali bey benim muhatabım değil. Onun sözlerinin bende hiçbir hükmü yok. Binali beye inanıp istifa etsem sonra beyefendi de bana ben mi sana istifa et dedim dese ne olacak?.. Tuzak olup olmadığını nereden bileyim?.. Diğer taraftan da sayın Devlet Bahçeli, bana sormadan hiçbir hareket yapma. Sakın ha istifa etme mesajları gönderiyor. Ortada kaldım’ diyor.”

Ahmet Takan’ın yazısı