Ahmet Takan: Katar ve Çin’de aradığını bulamayan saray elemanları Londra’ya mitili sermiş

Ekonomi kulislerinde konuşulanlara göre; saray Katar ve Çin’de aradığını bulamamış. Çin, Avrupa ve ABD ile ilişkilerini bozmamak için saraya yeşil ışık yakmamış. Katar bile, 6 aylık bir süre koymuş “Verdiğim paranın karşılığında 6 ay sonra geri ödemesini yapamazsanız doları 12.5 liradan alırım” diye şart koşmuş.

Ekonomi kulislerinde konuşulan yeni havadislere göre, hal böyle olunca sarayın elemanları “kötü Soros”un adamlarının cirit attığı Londra’ya mitili sermişler. Yeni swap anlaşmaları için… Oradan da gelen bilgiler, Tarzan’ın hâlâ zorda olduğu yönündeymiş. İddialar şöyle:

“AKP iktidarı, 40-50 milyar dolarlık sıcak paranın peşine düştü. Londra’da yapılan sıkı pazarlıklarda 6 aylık vade ve yüzde 6.5 faizle bu paranın Türkiye’ye verilebileceği söyleniyor. Bizimkiler ise 1 yıllık vade ile bu paranın peşinde. 1 yıllık vadede ısrar ediyorlar. İstenen faiz yüzde 9’a kadar çıkabilir.”

Peki bu para Türkiye’ye gelirse ne olur?.. O sorunun yanıtı da şöyle veriliyor:

“İktidarın Türkiye’ye sıcak para sokma planları erken seçim ve bu seçimi kazanmak için. Bu para, kamu bankaları üzerinden küçük ve orta ölçekli sanayinin kullanımına verilir. İstihdamı ve ihracatı arttırmak maksadıyla kullanılır.”

Ahmet Takan’ın yazısı