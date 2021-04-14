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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: İYİ Parti’nin başına çok büyük çoraplar örülmeye çalışılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şaplaklarla dolu bir Meclis grup toplantısını daha geride bıraktık!..

Farklı bir açıdan da değerlendirmeye çalışacağım. Konuşmayı, Meral Akşener’i hedef alan sözlerin bütünlüğü içinde incelediğimde, İYİ Parti’nin başına daha çok büyük çorapların örülmeye çalışılacağını tahmin edebiliyorum.

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Türkiye’de siyaset oyununun senaryoları, TBMM’nin yüce çatısı altında yazılmıyor!..

Bakalım… İYİ Parti lideri Meral Akşener, yeni hamleler karşısında nasıl bir tavır sergileyecek?..

Ahmet Takan’ın yazısı

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