Ahmet Takan: İsterseniz buna İmamoğlu korkusu diyelim!

SP,DEVA ve Gelecek ile 3’ncü ittifak formülü… Bakış açılarımızı biraz farklılaştıralım. İsterseniz buna, Ekrem İmamoğlu korkusu diyelim!..

Sarayı, ”Ekrem İmamoğlu, 1994-95’li yılların Tayyip Erdoğan’ı gibi geliyor” paniği sardı. Ekrem İmamoğlu’nun sadece İstanbul’da yaptıkları değil, gittiği sokaklarda, Anadolu gezilerinde karşılaştığı yoğun ilgilinin fotoğrafları, video görüntüleri kare kare inceleniyor. Saray bunu “adam PR çalışmalarını ilerletti” diye yorumluyor. Duyduğuma göre, Ekrem İmamoğlu, ülke genelinde “Türkiye Ölçeği Araştırmaları” yaptırıyormuş. Siyasi konular, liderler, Cumhurbaşkanlığı… Ama esas konu, kendisi etrafında cumhurbaşkanlığı adaylık süreci ile ilgiliymiş. Kulislerde, Ekrem İmamoğlu’nun hareketinin ismini “Halk Hareketi”ne çevireceği yönünde iddialar dolaşıyor.

Sarayın, Ekrem İmamoğlu korkusuna hak vermek lazım!..

İstanbul’da ağır bir yenilgi aldıkları mahalli seçim onlar için gerçekçi bir laboratuvar oldu… Binali Yıldırım’ın 13 bin farkla kaybettiği ilk turda SP adayına 103 bin oy çıkmıştı.

İYİ Partiyi parçalayıp Millet İttifakı’ndan koparamadılar. Şimdi, Saadet Partisine çullanıyorlar, Yeni İttifak formülleri ile seçmenin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar… CHP’de malum iç çekişmeleri ile sarayın değirmenine su taşıyor!..

Bu da tutmazsa bakalım daha ne formüller göreceğiz!..

Ahmet Takan’ın yazısı