Ahmet Takan: İşler öyle saray yandaşlarının çomakladığı gibi değil

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’na, iddia edildiği gibi Ekrem İmamoğlu’na Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tam desteğinin, güçlü desteğinin söz konusu olmadığını açık bir dille anlattı.

Bakın şimdi burası çok önemli!..

Meral Akşener ile görüşmesinden sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile özel bir görüşme yaptı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na Meral Akşener’den aldığı mesajları aktardı. Ve, işte bu yoğun trafiğin ardından Ekrem İmamoğlu kamuoyuna, “Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok, ben bunu yaparsam zaten değişim olacaktır. Değişime büyük bir katkı sunmuş olurum” açıklamasını yaptı.

Yani anlayacağınız, işler öyle saray yandaşlarının çomakladığı gibi değil. Şunun bunun, ileri geri vitesi işi hiç değil. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu saray tezgahlarını bozmak için biraz daha fazla mesai yapmak durumunda kaldılar. Hepsi o kadar!..

Ahmet Takan’ın yazısı