Ahmet Takan: İsim istedim, ‘Abi yazarsan bizi yakarsın’ dediler

Önceki gün, AKP’den bir grup Meclis danışmanı ile sohbet ediyordum, gündem maddelerini tahmin edersiniz… Sohbet, mevcut gidişattan duyulan rahatsızlıklara gelince bazı arkadaşlar, AKP içini kastederek ”genç milletvekilleri rahatsız” cümlesini üst üste kurdu. İtina ile yapılan vurgunun üstüne gidince bunun yaşla alakalı olmadığını anladım. İsim, isimler istedim “abi yazarsan bizi yakarsın” dediler. AKP içinde “rahatsız genç milletvekilleri”, “külliye ve AKP’nin hantal yapısından” şikayetçilermiş… AKP’nin taa kuruluşundan beri hem parti genel merkezinde hem de “külliye”nin içinde ve Tayyip Erdoğan’ın en yakınında bulunan değişmeyen isimler, hantal yapının değişmesine müsaade etmiyorlarmış.

AKP içindeki “rahatsız genç milletvekilleri, “hiç muhatap alınmamaktan” şikayetçilermiş…”Külliyeden randevu alamıyoruz. Bakanlarla görüşemiyoruz. Milletin yüzüne çıkamıyoruz. Kendi memleketimize yol bile götüremiyoruz…” diyorlarmış. Ha, bir de genel merkez ve saraydaki yapıyı politbüroya benzetiyorlarmış..

Ahmet Takan’ın yazısı