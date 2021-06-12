Ahmet Takan: İnsanın aklına 2007’deki Erdoğan-Bush görüşmesi geliyor

Gazetecilik hayatımda, hiiç böyle bir döneme şahit olmamıştım. Şöyle;

Bugüne kadar sırtında bu kadar kambur ve ağır yükle bir NATO, bir BM zirvesine ve de liderler düzeyinde ikili görüşmelere giden bir iktidar hatırlamıyorum…

S-400… CAATSA yaptırımları… Halkbank davası… Reza Zarrab… Suriye… Libya… Afganistan… Ukrayna… Doğu Akdeniz… Kıbrıs… İnsan hakları… Yargı bağımsızlığı… İstanbul sözleşmesi… Derin ekonomik sıkıntılar ve bu yüzden bağımlılıklar… Üstü Sedat Peker videoları soslu!..

Geçen yılın sonlarına doğru Tayyip Erdoğan, özellikle Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliklerden sonra AB ve ABD’den gelen baskılar, yaptırım tehditleri sonrasında “Türkiye Avrupa’nın bir parçası olmak istiyor” demişti. Kahin olmak gerekmez!.. İşte hem AB hem de ABD liderleri Erdoğan’a bunu hatırlatacaklar ve “Batı’nın parçası olduğunu göster. NATO çerçevesinde yapabileceklerin var onu göster” diyecekler ve yapılması gerekenleri tekrar söyleyecekler.

Burada daha da ilginç olan, Biden-Erdoğan görüşmesinin formatı… İki lider baş başa mı görüşecek, heyetler de olacak mı? Benim yabancı medyada gördüğüm haberlerden sanki baş başa olacak gibi bir izlenim edindim. Öyle olunca da insanın aklına 5 Kasım 2007 Washington’da Erdoğan-Bush görüşmesi geliyor. Sonrasında olup bitenleri biliyoruz!..

Ahmet Takan’ın yazısı