Ahmet Takan: Hiç yanılacağımı sanmadığım bir tahminde bulunacağım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel yuvarlak masasının Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için önemli bir hamle yaptı. İngiltere merkezli Reuters haber ajansına konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun söylediklerinin tümüne bakıldığında ve konuşulan mecra ile hedef kitlesi de dikkate alındığında, bunu “Batı’ya selam” olarak değerlendirebiliriz.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için bunu hem 5’li şarta bağlıyor hem de masa etrafında bulunun tüm genel başkanları eşitliyor. Hangi ağırlıklara göre eşitliyor?.. Sorunun cevabını söyleşide bulmadım. Ancaak, hiç yanılacağımı sanmadığım bir tahminde bulunacağım; bu İYİ Parti’de çok sıkıntı yaratır. Kapanmak üzere olan “tekil söylem” yarasını tekrar kanatır!..

Kemal Kılıçdaroğlu’nun İngiltere merkezli Reuters’a verdiği diğer bir sıkıntılı başlık ise ‘HDP saygın bir siyasal partidir’ cümlesi altında söyledikleri… Bunun İYİ Parti tavanında ve tabanında nasıl sıkıntı yaratacağını bilmek için, Millet İttifakı’nı parçalamak için sürekli pusuda bekleyen Cumhur İttifakı’nın neleri nasıl kaşıyıp, çarpıtacağını tahmin etmek için kahin olmaya da gerek yok!..

Ahmet Takan’ın yazısı