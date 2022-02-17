Ahmet Takan: Gül, Erbakan’ı anma programına giderse ne olur?

Altı lider… Üçü Milli Görüş çizgisinden… Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu…

O gün, 5 saat 15 dakika süren zirvede Cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulmadığını liderlerin açıklamalarından öğrenmiştik.

SP lideri Temel Karamollaoğlu’nun gönlünden hâlâ Abdullah Gül’ün geçtiği herkes tarafından biliniyor. Ali Babacan’ı zaten demeye gerek yok. Ahmet Davutoğlu da geçen yıl kasım ayında Gül’ü İstanbul’da ziyaret ederek kırgınlıkları giderip gönlünü almaya çalışmıştı.

Kafamı çok kurcalayan esas soruya geçmeden önce, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın 27 Şubat Pazar günü, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek merhum Necmettin Erbakan’ın anma programına katılacağına ihtimal vermiyorum.

(…) SP’den giden davet üzerine Abdullah Gül’ün siyasi ofisinde, “Beyefendi mutlaka programa katılsın” yanlıları çoğunlukta…

Öyleyse…

Eğer, Abdullah Gül o programa giderse protokol sırasındaki oturma düzeni nasıl yapılır?.. O fotoğraf nasıl algılanır?..

Abdullah Gül’ün programa katılması, “Gül, Ahlatlıbel zirvesine destek verdi “ şeklinde mi yoksa “Kesinleşti, Abdullah Gül bu sefer aday olacak“ diye mi algılanır?..

Alın size, nur topu gibi yeni bir tartışma konusu daha!..

Ahmet Takan’ın yazısı