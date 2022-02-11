Ahmet Takan: Erdoğan, muhalefetin de hoşuna gidebilecek bir teklife çalışıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fitilini ateşlediği tartışmaların üzerine bazı çevrelerin iddia ettiği gibi Tayyip Erdoğan’ın 2028 seçimlerinde de aday olmasının yol taşlar mı döşeniyor?. Tam burada, Bahçeli’nin açıklamasındaki şu cümleye bir daha dikkat çekmemiz lazım;

“Nitekim Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız.”

En az 3 dönem ve yasal düzenleme vurgusu… Yani; ucu açık!..

Şimdi, gelelim saray kaynaklı ulaştığım önemli kulis bilgisine…

“Tayyip bey yeniden aday olabilmesi için ortadaki hukuki sıkıntının, tartışmaların farkında. O yüzden, evde ağırlıklı olarak anayasa değişikliği konusunda çalışıyor. Bazı özel temsilcilerini görüşmeler yapmak üzere görevlendirdi. Bu isimler gizli görüşmeler yapıyor ve Tayyip beyi bilgilendiriyor.”

Saray kaynağımın anlattıklarından çıkardığım sonuç şu; Erdoğan’ın görev verdiği özel elçiler deşifre olursa, Erdoğan “Bunlardan benim haberim yok. Kendi inisiyatifleri ile bu işlere kalkışmışlar” der… Bir de, Tayyip Erdoğan, kendisinin 3’ncü kez aday olması için gerekli anayasa değişikliği ve oy sayısını bulmanın yanı sıra muhalefetinde “hoşuna gidecek” anayasa değişiklikleri teklifi üzerinde çalışıyor.

Ahmet Takan’ın yazısı