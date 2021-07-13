Ahmet Takan: Erdoğan, ‘Merak etmeyin, Mansur Yavaş aday olmayacak; İstanbul’a bakacağız’ demiş

Buraya kadar yazdıklarımı teyidini aldığım kulis haberleri ile netleştireyim;

(Yandaş kalemlerden okuyamayacağınız için bakın burası çok önemli!)

Tayyip Erdoğan’ın milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında yürek yemiş bazı mebuslar, seçim tartışmalarını değerlendirirken “İstanbul ve Ankara bize seçim kaybettirir” demişler…

Peki, Erdoğan ne cevap vermiş?..

“Merak etmeyin, Mansur Yavaş aday olmayacak. İstanbul’a bakacağız..”

Teyidini aldığım bu kulis haberinin peşini bırakmadım. Saray koridorlarında akla hayale sığmayacak iddialara ulaştım. Erdoğan’ın siyaset dışı bir özel temsilcisini bir büyükşehir belediye başkanına gönderip onun söylediklerinden ve aldığı cevaplardan tutun da, onun ve bazı İYİ Parti milletvekillerinin belirlenen zamanda MHP’ye geçirileceğine dair… O yüzden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin iddiaya söz konusu olan isimler hakkında parti genel merkezine “sakın ha aleyhlerinde konuşmayın” talimatı verdiğine kadar…

Spekülasyon olabilir… Sabırla duyduklarımı yüzde yüz teyit etmek için çabalıyorum… Size de sabır tavsiye ederim…

Ahmet Takan’ın yazısı