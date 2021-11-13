Ahmet Takan: Erdoğan, Karamollaoğlu’ndan nasıl bir yardım istedi?

“Her şeyi konuştuk“ diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, uzun görüşmede, Erdoğan’ın “50+1’in mahsurlu olduğunu anladık” dediğini belirtti. Karamollaoğlu, Erdoğan’ın yüzde 50+1 dışında ekonomi ve dış politikada her şeyin dört dörtlük olduğunu düşündüğünü aktardı.

Erdoğan, “50+1’in mahsurlu olduğunu anladık” derken neyi kastetmiş?.. Küçük ortağı MHP’den mi şikâyetçi acaba? MHP ile artık yol yürüyemeyecek duruma mı gelmişler?.. Çünkü, bu ucube sistemi MHP ile el ele verip getirmişlerdi.

Bu “mahsurlu” durumdan kurtulmak için anayasa değişikliği gerekiyor. Tayyip Erdoğan, MHP’nin kendisini tuzağa mı düşürdüğünü düşünüyor?.. MHP ile bir yol ayrımına gelinmiş olabilir mi?.. Erdoğan bu konuda bir imada bulundu mu?.. Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu’na anayasa değişiklik düşüncelerinden bahsetti mi?.. Bununla beraber, MHP ile anlaşamadıkları seçim kanunu değişiklikleri hakkında bilgi verdi mi?.. Erdoğan’ın kafasında nasıl bir anayasa değişikliği ve seçim kanunu var?.. Erdoğan, ”mahsurlu” gördüğü konu için Temel Karamollaoğlu’ndan nasıl bir yardım istedi?..

Vee, dünkü sorumuzu tekrarlayalım; Erdoğan, istediklerini yapabilme adına, Millet İttifakı’nın diğer paydaşlarının ikna edilebilmesi için Temel Karamollaoğlu’ndan aracılık yapmasını istedi mi?..

Ahmet Takan’ın yazısı