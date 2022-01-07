Ahmet Takan: Erdoğan, Bahçeli’nin konağına özel biriyle gizli görüşme için mi gidiyor?

Kritik zamanlarda yapılan ev ziyaretlerinin sonunda insanın aklına düşen soru şu:

Acaba, Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli’nin konağına özel biri ile gizli bir görüşme yapmak için mi gidiyor?. Ne demek istediğimi anlamış olmalısınız ancak biraz daha açayım; Tayyip Erdoğan, konakta Bahçeli’nin dışında biri veya birileri ile mi görüşüyor?..

“Efendim, Erdoğan, bir gizli görüşme istese bunu Bahçeli’nin konağında mı yapar?.. Yer mi kalmadı?.. Sarayda yapsa kimin ruhu duyacak” demeyin!.. Öyle değil… Devlet Bahçeli, saraya yanında biri ile gitse hatta ayrı ayrı kapılardan bile girseler, çok değil 3 gün sonra, Erdoğan’a götürülen özel konuğun kimliği ve görüşmenin içeriği ortalığa sızar… (Saray kliklerinin yapısını çok iyi bildiğim için iddialıyım) Eğer, kafamdaki şüphe gerçek ise sızmanın olmaması için en emin yer Bahçeli’nin konağıdır. Bahçeli’nin yaşadığı ev ile ilgili mahremiyet kıstaslarını bilenler, ne demek istediğimi iyi anlar. Eğer, ev ziyaretlerinde böyle özel görüşmeler gerçekleşiyorsa bunu, Erdoğan, Bahçeli ve o kişinin dışında kimse bilemez. Ancak biri açıklarsa o zaman sır olmaktan çıkar. Böyle bir duruma ise asla ihtimal vermiyorum.

Ahmet Takan’ın yazısı