Ahmet Takan: ‘Devletin bilgisi vardı’ ne demek?

Sedat Peker’in düğmesine basılmasının ardından beyin damarlarımızı çatlatan tartışmalara tanık oluyoruz. Peker konuşuyor, Mehmet Ağar cevap veriyor… Peker konuşuyor, Süleyman Soylu cevap veriyor… Mehmet Ağar, Peker’e cevap verirken Süleyman Soylu’yu üzüyor… Ağar, incittiği Süleyman Soylu’dan özür diliyor… Tecrübeli, siyaset insanı ve çok deneyimli bir emniyetçi olan Mehmet Ağar, devirdiği çamı doğrultmak isterken ne diyor; “Pensilvanya’ya devletin bilgisi dahilinde gittim”.
Haydaa!.. Buyurun şimdi bir de buradan yakın…
Şimdi, Mehmet Ağar’a şu sorulara samimiyetle açıklık getirme görevi düşmüyor mu?..
–“Devletin bilgisi vardı” ne demek?..
–“Devlet” diye kim veya kimleri kast ediyor?..
-Ziyaretin nedeni ve içeriği neydi?..
-Kim/kimler, sizi niye yolladı, niye gittiniz, kimlerle neler konuştunuz?..
-Pensilavanya’ya gidiş gelişlerde devletin izni mekanizması nasıl bir şey, nasıl işliyor?..