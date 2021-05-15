Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: ‘Devletin bilgisi vardı’ ne demek?

Sedat Peker’in düğmesine basılmasının ardından beyin damarlarımızı çatlatan tartışmalara tanık oluyoruz. Peker konuşuyor, Mehmet Ağar cevap veriyor… Peker konuşuyor, Süleyman Soylu cevap veriyor… Mehmet Ağar, Peker’e cevap verirken Süleyman Soylu’yu üzüyor… Ağar, incittiği Süleyman Soylu’dan özür diliyor… Tecrübeli, siyaset insanı ve çok deneyimli bir emniyetçi olan Mehmet Ağar, devirdiği çamı doğrultmak isterken ne diyor; “Pensilvanya’ya devletin bilgisi dahilinde gittim”.

Haydaa!.. Buyurun şimdi bir de buradan yakın…

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Şimdi, Mehmet Ağar’a şu sorulara samimiyetle açıklık getirme görevi düşmüyor mu?..

“Devletin bilgisi vardı” ne demek?..

“Devlet” diye kim veya kimleri kast ediyor?..

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-Ziyaretin nedeni ve içeriği neydi?..

-Kim/kimler, sizi niye yolladı, niye gittiniz, kimlerle neler konuştunuz?..

-Pensilavanya’ya gidiş gelişlerde devletin izni mekanizması nasıl bir şey, nasıl işliyor?..

Ahmet Takan’ın yazısı

SON HABERLER

AKP neden durmadan kendini rezil ediyor?

Artık ‘çürümüş elit’in en muazzam örneği hâline gelmiş AKP rejiminin her şeyi paraya ve iktidara göre değerlemesi, kendisinde dizginlenemez ve saklanamaz bir halk düşmanlığı yaratıyor. Mağrur ve mağdur İslamcılar olarak geldikleri iktidarda geçirdikleri 20 yılda, mahrum rövanşizminden plütokrasiye o kadar sert bir geçiş yaptılar, hasetleri kibire o kadar nobran bir şekilde dönüştü ki, halka tepeden bakmadan kendilerini gerçekleştiremez hâle geldiler. AKP için halka hakaret etmek, iktidar sahibi olduğunu kendi kendine kanıtlamanın bir yolu. En çok bu yüzden iletişim kuramıyor. En çok bu yüzden rezil oluyor. Ve en çok bu yüzden geri sayım her zamankinden hızlı ilerliyor.

17 Mayıs sonrası normalleşme planı nasıl olacak?

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İkizderelilere bayramda da huzur yok: ‘İktidar korku yaymaya çalışıyor’

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