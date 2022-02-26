Ahmet Takan: ‘Darbecilikle’ suçladığınız amiralleri göreve çağırırsanız şaşırmam

Savaş uçaklarımız neredeyse uçamaz haldeydi!..
Birileri FETÖ ile yolları ayırdıktan sonra Türk Hava Kuvvetleri’nden haksız yere uzaklaştırılan savaş pilotlarını yeniden göreve çağırmıştı…
Krizin ilk başlarından bu yana Türkiye Montrö’yü iyi çalışmalı, detaylara hakim olmalı demiştik. Sanırım o günler geldi.
Umarım iyi çalışmışsınızdır!..
“Darbecilikle” suçladığınız Amiralleri gizliden “Şu işe bir el atsanız” diye göreve çağırdığınızı duyarsam şaşırmam…
Deniz Kuvvetleri’nden attığınız ATATÜRK’çü subaylara görev sefer emri çıkartırsanız da şaşırmam…
Onlar, zaten size rağmen seve vatan savunması için göreve koşarlar…