Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: ‘Darbecilikle’ suçladığınız amiralleri göreve çağırırsanız şaşırmam

Savaş uçaklarımız neredeyse uçamaz haldeydi!..

Birileri FETÖ ile yolları ayırdıktan sonra Türk Hava Kuvvetleri’nden haksız yere uzaklaştırılan savaş pilotlarını yeniden göreve çağırmıştı…


Krizin ilk başlarından bu yana Türkiye Montrö’yü iyi çalışmalı, detaylara hakim olmalı demiştik. Sanırım o günler geldi.

Umarım iyi çalışmışsınızdır!..

“Darbecilikle” suçladığınız Amiralleri gizliden “Şu işe bir el atsanız” diye göreve çağırdığınızı duyarsam şaşırmam…

Deniz Kuvvetleri’nden attığınız ATATÜRK’çü subaylara görev sefer emri çıkartırsanız da şaşırmam…

Onlar, zaten size rağmen seve vatan savunması için göreve koşarlar…

Ahmet Takan’ın yazısı

SON HABERLER

Batı, İslamcılık ve seküler muhalefet: Kim kime karşı?

Batı karşıtlığının toplumsallaşması bütün varlık, kimlik ve iddialarını bu karşıtlık üzerine inşa eden İslamcıların ‘normalleşmesi’ anlamına geliyor. Siyasal söylemini Batı karşıtlığı üzerine inşa eden Erbakan’ı anmaya ‘laik muhalefet’in altı liderinin katılması, bu işlemin başarıldığının kanıtı.

Emperyalist işgal çok ayıp bir şeydir!

Savaşta tutulacak taraf bellidir, insanın tarafı tutulur. Putin’in işgâline karşı duran Ruslar, anti-Nazi Ukraynalılardır tarafımız. Yayılmacı işgaller, sağcı fanatizmin ilacı değil, kan kardeşidir.