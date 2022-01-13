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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: Daha geride içi boşaltılacak ne kaldı?

Rus uçağının düşürülme krizinde Rusya ile Türkiye arasında Nazarbayev arabuluculuk yapmıştı. Suriye’de, Türk-Rus işbirliğinde İran’ı da yanlarına alarak Astana süreci başlatılmıştı. Kazakistan ve Nazarbayev, bu sürecin başlamasında da bir nevi arabulucu ve ev sahibi olmuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kazakistan krizinde etkin bir rol almasına neden öncülük edilemedi?.. Kazakistan’dan alınacak ihale bulunmadığı için mi?.. “5’li çete”ye Kazakistan’dan ekmek çıkmayacağı için mi?.. Binali Yıldırım’ın oğluna Kazakistan’a maske götürmesine izin verilmediği için mi?..


Çok acı… Çok acı hem de çook acı!..

“Aksakallı”nın da içini boşalttılar!..

Kendisine, “Türk milliyetçisi”, “Türkçü” diyenler de usul usul bir kenarda durmuş trajediyi seyrediyor!.. Çok merak ediyorum; daha geride içi boşaltılacak ne kaldı?

Ahmet Takan’ın yazısı

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