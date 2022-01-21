Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: Çok samimiyseniz TÜİK’in veri tabanına sahip çıkın

Sayın Sait Erdal Dinçer, size, kurumda çalışan yakın arkadaşlarınızın anlattıklarından haber vereyim:

Görevden aldığınız bölge müdürleri hem saraya hem de MHP’ye gidip sizi çok şikayet ediyorlarmış…


Kurumdan ayrılmak istiyormuşsunuz… Saraydan, bugüne kadar verdiğiniz hizmetlere karşılık Rektörlük talebiniz olmuş…

Sayın Sait Erdal Dinçer, iddia edildiği gibi eğer saraydan bir rektörlük koltuğu kaparsanız arkanıza bakmadan gidecek misiniz?..

Dünya gazetesine yaptığınız açıklamalarda çok samimiyseniz ve bunu ispatlamak istiyorsanız, TÜİK’in veri tabanına sahip çıkın!.. Bir yedekleme yapın veya yaptırın. Onu da güvenilir bir devlet kurumuna teslim edin ki; ilerde yapılacak teftişlerde tüm gerçekler ortaya çıkabilsin!..

Ahmet Takan’ın yazısı

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