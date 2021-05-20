Ahmet Takan: Çankaya Köşkü’nden servis edilen fotoğraflarla mesaj mı verilmeye çalışıldı?

Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin, Çankaya Köşkü’nde, önceki gün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği 1 saatlik görüşme puslu olan havayı iyice bir ağırlaştırdı. Süleyman Soylu, görevden alınacak, alınmayacak diye bakılan papatya falları epey renklendi!.. Anayasa değişikliği teklifleri üzerinde söylenenlere ise konu fazla dağılmasın diye girmeyeceğim. Şu sıralarda, buralarda, o işi fazla ciddiye alan yok!..

Çankaya Köşkü; parlamenter sistem demektir. Çankaya Köşkü; geride bıraktığımız parlamenter sistemimizin en büyük sembolüdür.

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Önceki gün akşam, Çankaya Köşkü’nden servis edilen fotoğraflarla bir mesaj mı verilmeye çalışıldı?..

Bilgi sahibi değilim… Benim ki, sadece kuşkulu gazetecilik…

Bekleyip göreceğiz!..

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Ahmet Takan’ın yazısı