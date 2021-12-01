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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: ‘Büyük koalisyon’a doğru adımlar hızlandı

Şu andaki siyaset sahnesinde “50+1” diye tepinen kim var? Bir tek Devlet Bahçeli…

Plağı tersine çevirelim o zaman…”50+1” yüzünden önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan kazanamayacağını bilmiyor mu?.. Pekala biliyor…


Peki, Kemal Kılıçdaroğlu da “50+1” yüzünden kazanamayacağını bilmiyor mu?.. Kemal Kılıçdaroğlu, tanıdığım en gerçekçi siyasetçilerden biridir. Pekala o da biliyordur…

Geriye ne kaldı?…

Bugünkü ayak izlerini takip ettiğimde, Kemal Kılıçdaroğlu “adayımız Abdullah Gül” derse şaşırmayacağım!..

Tayyip Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığına aday değilim“ derse şaşırmayacağım!..

Özetle;

“Büyük koalisyona” doğru atılan adımlar hızlandı…

Ahmet Takan’ın yazısı

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Abdullah Gül meselesi…

Umarım hepimiz aklımızı başımıza toplarız da 2023 seçimlerinden sonra dizlerimizi dövecek durumda olmayız.

Motorine indirim

Motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş indirim geldi.