Ahmet Takan: ‘Büyük koalisyon’a doğru adımlar hızlandı

Şu andaki siyaset sahnesinde “50+1” diye tepinen kim var? Bir tek Devlet Bahçeli…

Plağı tersine çevirelim o zaman…”50+1” yüzünden önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan kazanamayacağını bilmiyor mu?.. Pekala biliyor…

Peki, Kemal Kılıçdaroğlu da “50+1” yüzünden kazanamayacağını bilmiyor mu?.. Kemal Kılıçdaroğlu, tanıdığım en gerçekçi siyasetçilerden biridir. Pekala o da biliyordur…

Geriye ne kaldı?…

Bugünkü ayak izlerini takip ettiğimde, Kemal Kılıçdaroğlu “adayımız Abdullah Gül” derse şaşırmayacağım!..

Tayyip Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığına aday değilim“ derse şaşırmayacağım!..

Özetle;

“Büyük koalisyona” doğru atılan adımlar hızlandı…

Ahmet Takan’ın yazısı