Ahmet Takan: Biden işi tersinden alıp Erdoğan’a kişisel olarak yüklenecektir

Eğer Soçi’de Putin, İdlib’te M4 kuzeyine çekilme için sert çıktıysa, ikinci S-400 sisteminin alınması sürecinin de başlatılmasını dayatmış olabilir. Bu durumda bence Biden G-20 zirvesindeki görüşmede Erdoğan’a demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, siyasi davalar, HDP konusunu gündeme getirir. Çünkü, Erdoğan’ın kendi koltuk kaygısı için devletler arası krizleri, sorunları projeleri gündeme getiriyorsa Biden da işi tersinden alıp Erdoğan’a kişisel olarak yüklenebilir. Yüklenecektir!..
“ABD’li 10 senatör Biden’a Türkiye hakkında mektup gönderdi;
-HDP’yi kapatma davası endişe vericidir
-Demirtaş’ın tutukluluğu kabul edilemez
-HDP’ye dönük anti-demokratik yaklaşımlar olumsuz sonuçlar yaratır
-Biden, yaşananlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sorumlu tutmalıdır” haberini bu çerçevede görmek lazım.