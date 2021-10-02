Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: Biden işi tersinden alıp Erdoğan’a kişisel olarak yüklenecektir

Eğer Soçi’de Putin, İdlib’te M4 kuzeyine çekilme için sert çıktıysa, ikinci S-400 sisteminin alınması sürecinin de başlatılmasını dayatmış olabilir. Bu durumda bence Biden G-20 zirvesindeki görüşmede Erdoğan’a demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, siyasi davalar, HDP konusunu gündeme getirir. Çünkü, Erdoğan’ın kendi koltuk kaygısı için devletler arası krizleri, sorunları projeleri gündeme getiriyorsa Biden da işi tersinden alıp Erdoğan’a kişisel olarak yüklenebilir. Yüklenecektir!..

“ABD’li 10 senatör Biden’a Türkiye hakkında mektup gönderdi;


-HDP’yi kapatma davası endişe vericidir

-Demirtaş’ın tutukluluğu kabul edilemez

-HDP’ye dönük anti-demokratik yaklaşımlar olumsuz sonuçlar yaratır

-Biden, yaşananlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sorumlu tutmalıdır” haberini bu çerçevede görmek lazım.

Ahmet Takan’ın yazısı

SON HABERLER

İçerikleriyle en fazla olumsuz etkiyi bırakan ünlüler kim?

Dokuz ülkede yapılan araştırmaya göre Instagram kullanıcılarının platformdaki ünlüler nedeniyle zihinsel olarak olumsuz duygulara sürüklendiği belirlendi. Buna göre kullanıcılarda sosyal medyada yarattıkları imajla en olumsuz etkiyi Kim Kardashian, Justin Bieber ve Charli D’Amelio gibi ünlülerin yarattığı tespit edildi.

Britanyalı banka MB’den 300 bp daha indirim bekliyor

Britanya merkezli banka Standard Chartered, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini yıl sonuna kadar 300 baz puan daha indirerek yüzde 15’e düşüreceğini tahmin etti. Banka, faiz indirimine bağlı olarak yıl sonu 12 aylık enflasyon tahminini de yüzde 15,2’den yüzde 17,5’e yükseltti.