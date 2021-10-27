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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: Biden-Erdoğan görüşmesine Kavala’nın serbest bırakılması şartı gelmiştir

Şimdi, bu ay sonunda G-20 liderler zirvesinde beklenen Biden-Erdoğan görüşmesi de iyice zora girdi. Hatta eğer görüşülecekse bile Osman Kavala’nın serbest bırakılması şartı gelmiştir. Yani, Kavala bu ay sonuna doğru serbest bırakılırsa şaşırmayalım !..

Büyükelçiler-Kavala krizi her ne kadar büyükelçilerin açıklamasıyla başlamış gözükse de Erdoğan’ın istenmeyen insan ilan edilsinler talimatı krizi patlattı. Ve bu haliyle kriz siyasi-diplomatik güç mücadelesine sahne oldu. Resmi açıklamaları, yandaş medyayı boş verin!.. Gerçek şu ki, geri adım attık. Karşı tarafın gücü bizi bastırdı. Onlar ittifak halindeydi biz yapayalnız.


Saray iktidarının, Erdoğan tek adam yönetiminin direnişi düştü. Sadece ve sadece “deliğe süpürmeyin” diplomasisiyle bir anlık rahat nefes alındı!..

Ahmet Takan’ın yazısı

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