Ahmet Takan: Bahçeli, 14 Haziran’daki NATO zirvesini bekliyor

Dikkat edin!.. Başta Mehmet Ağar olmak üzere eski NATO konsepti isimlerin üzeri bir bir çiziliyor. Ha, bu arada kurunun yanında yaşta yanıyor!.. Siyaset figüranlarını ve magazin malzemelerini bir tarafa bırakın… Öyle veya böyle, katılalım veya katılmayalım, tüm hesaplaşmaların ana hedefinde Tayyip Erdoğan var. Kimi karşısındaymış gibi, kimileri de onun yanındaymış gibi yapıp o işleri çeviriyor. İş, Tayyip Erdoğan’ın dalını budağını budamanın da ötesine geçti.

Devlet Bahçeli, 14 Haziran’daki NATO zirvesini bekliyor!.. Üstelik, düne bakarak, Bahçeli’nin ATATÜRK aşkının birden bire depreştiğini söylemek de saflık olur!..

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Büyük fotoğraf öyle bir hal aldı ki; Tayyip Erdoğan, yakasından paçasından, her yanından çekiştiriliyor!.. Bakalım kim/kimlerin elinde kalacak?.. Çok acıklısı; Erdoğan çekiştirilirken, Türkiye ve devleti dağılıyor!..

14 Haziran, hayırlara vesile olur inşallah!..

Ahmet Takan’ın yazısı