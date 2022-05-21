Ahmet Takan: Babacan doğruyu söylemiyor

Altılı masaya şahsi siyasi ikbali için şartlar dayatan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kendi ismi ve listeleri ile seçime gireceğini açıkladıktan sonra kapı arkalarında gizli kalan niyetlerini iyiden iyiye açık etmeye başladı. Habertürk’te altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ile ilgili gelen sorulara cevap veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ortak aday olmadığı anda DEVA Partisi’nin adayı Ali Babacan’dır. En son toplantımızda ortak adayın niteliklerini sıraladık. Henüz altılı masada telaffuz edilen tek bir isim yok. Altılı masada isim bazında görüşme yapılmadı, sadece nitelikler sayıldı” dedi.

Hemen araya gireyim; “Henüz altılı masada telaffuz edilen tek bir isim yok” derken Ali Babacan doğruyu söylemiyor.

Ahmet Takan’ın yazısı