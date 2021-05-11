Ahmet Takan: ‘Asrın lideri’nin kontrolü kaybettiği açık açık konuşuluyor

Siyaset ve mafya ilişkilerinin iç içe girdiği caanım memleketimde, ‘asrın lideri’nin kontrolü kaybettiği, işlerin hiç de göründüğü gibi olmadığı hem bakanlar hem de AKP’li mebusların özel sohbetlerinde açık açık konuşuluyor. Çareler üzerinde kafa patlatılıyor. “Bu sistemle (50+1) bir daha seçim kazanamayız” özel sohbetlerin tek ana başlığı ve AKP’nin kabusu… Geçen hafta, MHP’nin 100 maddelik hayalet anayasa teklifini ele alırken, saray kaynaklarıma dayanarak, Devlet Bahçeli’nin özet tanıtımını yaptığı taslağın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum tarafından hazırlanarak gönderildiği iddiasını gündeme taşımıştım. Tekliften sonra, AKP ile MHP arasındaki hafif dozda kayıkçı kavgasını izlerken, Mehmet Uçum, geçen cumartesi günü önemli bir çıkış yaptı. Uçum, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde iki dönem sistemin devreye girmesiyle başlamıştır!’ başlıklı bir makale kaleme aldı. Doğal olarak, Mehmet Uçum’a göre Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde aday olması yönünde hiçbir anayasal engel yok.

MHP’nin hayalet anayasa teklifi ve Mehmet Uçum’un makalesini birlikte okumak lazım. Çıkış yolları arıyorlar… Tayyip Erdoğan’ın bir daha Cumhurbaşkanı adayı olmasına karşılık güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş pazarlığı yapılıyor. İnandırıcı olması için de kendi aralarında kayıkçı kavgası yapıyorlar. Hedef İYİ Parti’yi ikna etmek. Yoksa, Mehmet Uçum daha seçime 2 yıl varken o makaleyi neden yazdı?..

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Ahmet Takan’ın yazısı