Ahmet Takan: Akşener’in yeni görevlendirmesi cevap oldu

Ankara’nın senaryoları boldur… CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına kesin gözle bakanlar, Millet İttifakı’na dahil olacağına inandıkları Ali Babacan’a da rol biçiyorlar. Siyasi kulislerde konuşulan senaryolardan biri de, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ekonomi yönetimini Ali Babacan’a bırakacağı ve hatta bunu vaat ederek seçime gideceği yönünde…

Hep yazar dururum… Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde kilit parti İYİ Parti ve anahtarı da Meral Akşener’in elinde diye… Bu görüşüme katılır katılmazsanız bilemem… O yüzden, Akşener’in partisindeki yeni görevlendirmeyi farklı okuyorum. Türkiye’nin ekonomi yönetiminin “uluslararası saygınlığı“, “finans çevrelerinin güven duyduğu isim”, “Türkiye’ye sıcak para girişini sağlayacak isim” gerekçeleri ile Ali Babacan’a bırakılmasını savunanlara bir nevi cevap oldu bu atama. Zaten, Prof. Dr. Bilge Yılmaz’ın öz geçmişi ile her şey lisan-ı münasiple anlatılmış.

Prof. Dr. Bilge Yılmaz’ın açıklanan öz geçmişinde doğum tarihi yoktu. Merak ettim sordum. Bilge Yılmaz 1968 doğumlu… Ali Babacan ise 1967…

Türkiye için “Macron” arayanlara da itina ile duyurulur!..

Ahmet Takan’ın yazısı