Ahmet Takan: Akşener’e yakın kaynağım ‘Ya sabır çekmeye devam ediyoruz’ dedi

Ahlatlıbel zirvesi… Ardından Bilkent deklarasyonu… Millet İttifakı’nın İYİ Parti kanadında kulisler oldukça hararetli… Tepe noktasından aldığım havayı şöyle özetleyebilirim:

Bilkent deklarasyonunun 44 sayfasında ifade edilenler İYİ Parti kurmay kadrosunu tam manasıyla tatmin etmiş görünmüyor. Kamuoyunun, “Gelecekte ne yapacaksınız, anlatın da öğrenelim” yüksek beklentisine karşılık “İlkelerde kalalım” noktasındalar. “Bu çalışılmış bir anayasa çalışması değil. Bu bir iyi niyet beyanıdır. Bu haliyle kalmayacak. Olmuş bitmiş bir şey değil. Uzlaşabileceğimiz bir metinden sonra esas maddelere geçilecek ” diyorlar.

Meral Akşener’e çok yakın bir kaynağım ise, “İşler sabırla yürüyor. Ya sabır çekmeye devam ediyoruz” diyor.

“Ya sabır”ın nedenlerine birazcık açıklık getireyim:

Ahlatlıbel zirvesinin öncesine dayanıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti’ye ayrı ayrı kendi anayasa değişiklikleri teklifleri ile gelmişler. İki Genel Başkana da “olmaz” cevabı verilmiş. Bir de altılı masaya oturtulan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın koalisyon iktidarında şimdiden paylaşım talepleri var. Onlar da İYİ Parti tarafından kesin bir dille reddedilmiş. Ahlatlıbel zirvesinde, akşam yemeğinde bu kriz maddeleri çözüme kavuşmuş.

Ahmet Takan’ın yazısı