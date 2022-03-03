Ahmet Takan: Akşener unutturulmak istenenleri hatırlattı

Bilkent deklarasyonun ardından Meral Akşener’in dünkü grup toplantısında vereceği mesajlar bu yüzden de çok önem taşıyordu. Dikkatli gözlerden kaçmayan deklarasyondaki çok büyük eksikleri dile getirdi Akşener… ATATÜRK’e ve Cumhuriyet değerlerine çok net vurgular yaptı.

Akşener’in unutturulmak istenenleri hatırlattığı bu net konuşması ile Bilkent deklarasyonundaki eksiklikler tamamlanır mı?.. Veya, o Türk’ün ve ATATÜRK’ün olmadığı, Cumhuriyet’in temel değerlerinin girmediği satırlardaki vahim hatalar telafi edilmiş olur mu?.. Bilemem!..

Ancak, Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçerek çok büyük bir siyasi feragatte bulunan Akşener, tarihi bir dönüm noktasında esaslı bir uyarı yaptı. Durun bakalım ne olacak!..

Ahmet Takan’ın yazısı