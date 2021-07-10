Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: Akşener adaylık tartışmalarından çok uzak duruyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisini, Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı bölünmesinden kurtarmak için kendini ortaya attı. Ayrıca CHP, Millet İttifakı’nda Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için İYİ Parti’nin elindeki altın hisseyi kapmaya çabalıyor.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile konuşulmadan CHP’den gelen “adayımız Kemal Kılıçdaroğlu” açıklamaları bir dayatmadan başka ne olabilir ki?..


Bakın itina ile dikkatinizi çekmek isterim;

Meral Akşener, CHP’deki, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu olsun, Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mansur Yavaş mı olsun tartışmalarından çok uzak duruyor. Topa hiç girmiyor. Hatırladığım, bir keresinde, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı’na aday olup olmayacağına yönelik sorusuna “Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok” cevabını vermişti. Hepsi o kadar!.. Akşener, kendisinin adaylığı konusunda ise “Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin geleceğiyle oynamayacağım” çizgisinde ilkeli bir şekilde duruyor. Akşener, Cumhurbaşkanı adayı illa ben olayım diye yanıp tutuşmuyor…

Ahmet Takan’ın yazısı

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Kayıp silah sayısı dört yılda yüzde 720 artmış: İçişleri hala arıyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği ‘envantere kayıtlı olmayan silah teslimatı’ iddiaları, Türkiye’deki kayıp silahları yeniden gündeme getirdi. Konuyu Meclis’te defalarca gündeme getiren CHP eski Balıkesir milletvekili Mehmet Tüm Diken’e yaptığı açıklamada “Peker’in açıklamalarından görüyoruz ki kayıtlı olmayan silahlar da belirli bir gruba dağıtılmış. Darbeden sonra bir de envantere kayıtlı olan büyük bir silah kaybı var” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde rekor seviyede silah kaybı olduğunu belirten Tüm “Bunun hesabını vermesi gereken Soylu’dur. İçişleri Bakanlığı hala kayıp silahları arıyor” dedi. Tüm ayrıca kayıp silahların ‘ruhsatsız silah’ satışlarıyla legalleştirildiğini de öne sürdü.