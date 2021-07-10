Ahmet Takan: Akşener adaylık tartışmalarından çok uzak duruyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisini, Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı bölünmesinden kurtarmak için kendini ortaya attı. Ayrıca CHP, Millet İttifakı’nda Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için İYİ Parti’nin elindeki altın hisseyi kapmaya çabalıyor.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile konuşulmadan CHP’den gelen “adayımız Kemal Kılıçdaroğlu” açıklamaları bir dayatmadan başka ne olabilir ki?..

Bakın itina ile dikkatinizi çekmek isterim;

Meral Akşener, CHP’deki, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu olsun, Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mansur Yavaş mı olsun tartışmalarından çok uzak duruyor. Topa hiç girmiyor. Hatırladığım, bir keresinde, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı’na aday olup olmayacağına yönelik sorusuna “Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok” cevabını vermişti. Hepsi o kadar!.. Akşener, kendisinin adaylığı konusunda ise “Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin geleceğiyle oynamayacağım” çizgisinde ilkeli bir şekilde duruyor. Akşener, Cumhurbaşkanı adayı illa ben olayım diye yanıp tutuşmuyor…

Ahmet Takan’ın yazısı