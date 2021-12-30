Ahmet Takan: AKP kulislerinde İmamoğlu konuşuluyor

Ancak AKP kulislerinde dolaşan bir iddiaya da yeri gelmişken değinelim. Konuşulan o ki; CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarının Antalya’daki toplantısında, Ekrem İmamoğlu bazı başkanların kulağına bakanlık sözü fısıldamış. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı olması halinde bakanlık vaat ettiği isimlerin arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yokmuş. Mansur Yavaş, Antalya’da Ekrem İmamoğlu’nun yürüttüğü lobi faaliyetlerine çok bozulmuş. Nedeni ise şuymuş; Mansur Yavaş, kendisine rağmen, kendisini hiçe sayarak Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığına yüklenmesine fena halde içerliyormuş…

Gelin, buyurun bir de buradan yakın!..

Sarayın tüm derdi gayreti, Millet İttifakı’nın güçlü belediyelerini düşürerek, seçimde hesapladıkları avantajları yakalamak. Yoksa, tüm ülke geçmiş “çözüm süreci” ve FETÖ tecrübesinden çok iyi biliyor ki; AKP işine geldiği sürece “terör iltisaklıları” ile problemi olmaz!..

Ahmet Takan’ın yazısı