Ahmet Takan: AKP kulisleri ikiye bölündü; Hakan Fidan daha bekleyecek gibi

Tayyip Erdoğan’ın, Abdulhamit Gül’ün Adalet Bakanlığı’ndan “affı”nın ardından saray divanında revizyonların devam edeceği mesajı yürekleri hoplatırken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİT Başkanı Hakan Fidan’ı (Çarşamba) ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ile Hakan Fidan arasındaki Dışişleri Bakanlığı koltuğunu kapma mücadelesini sağır sultan bile biliyor. Hal böyle olunca, AKP kulisleri de ikiye bölündü:

-“Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gidiyor. Mustafa Şentop, Hakan Fidan’ı yeni makamı için tebrik ziyaretine gitti” diyenler…

-“Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gidiyor yerine İbrahim Kalın geliyor. Mustafa Şentop, Fidan’ı teskin etmek için ziyarete gitti ‘Siyasette sabırlı olmak gerekir. Sıra sana da gelecek’ dedi” diyenler…

Basınla paylaşılan 2 kare fotoğraftaki Hakan Fidan’ın yüz ifadelerine bakılırsa, Hakan Fidan çok arzuladığı Dışişleri Bakanlığı koltuğu için biraz daha bekleyecek gibi!.. Eğer başka sıkıntılar da yok ise…

Ahmet Takan’ın yazısı